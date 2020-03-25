В городе Нижний Ломов Пензенской области загорелся частный дом. В результате погибли семь человек, в том числе трое детей, передает РИА Новости. По предварительной версии, причиной ЧП стало ..

В городе Нижний Ломов Пензенской области загорелся частный дом. В результате погибли семь человек, в том числе трое детей, передает РИА Новости.По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии, сообщает . Подробности выясняются.