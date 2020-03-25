Европейская комиссия осудила онлайн-платформы, включая Facebook, Google, Amazon, Alibaba и eBay, за предполагаемое распространение обманных маркетинговых технологий, которые используют страх потребителей перед коронавирусом для получения экономической выгоды, сообщает EURACTIV.com.

Европейская комиссия осудила онлайн-платформы, включая Facebook, Google, Amazon, Alibaba и eBay, за предполагаемое "распространение обманных маркетинговых технологий", которые используют страх потребителей перед коронавирусом для получения экономической выгоды, сообщает EURACTIV.com.В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции и потребителей Дидье Рейндерс написал письмо платформам, призывая их сотрудничать в устранении "мошеннической" рекламы некоторых продуктов, которые якобы предотвращают заражение или лечат от COVID-19."В интересах таких операторов платформ, как вы, обеспечить безопасность окружающей среды и избавить пользователей от рисков, связанных с незаконной коммерческой практикой, которая может нанести ущерб потребителям ЕС в тот момент, когда они наиболее уязвимы из-за трагических текущих событий", — говорится в письме Рейндерса.Он призвал платформы принять меры для решения этой проблемы путем "удаления незаконного контента".Вспышка коронавируса спровоцировала явление, которое Всемирная организация здравоохранения называет "инфодемией". В Интернете появляется ложная информация, в том числе необоснованные утверждения о том, что определенные продукты могут помочь в борьбе с коронавирусом. Определенные товары при этом продаются по завышенным ценам.