Во время пандемии коронавируса болельщики московского Спартака оказывают посильную помощь ветеранам, болельщикам и тем, кто вынужден находиться на карантине и самоизоляции. Возможно, акцию поддержат болельщики других клубов.

Во время пандемии коронавируса болельщики московского "Спартака" оказывают посильную помощь ветеранам, болельщикам и тем, кто вынужден находиться на карантине и самоизоляции. Возможно, акцию поддержат болельщики других клубов.Болельщики "Спартака" будут покупать продуктовые пакеты и доставлять их нуждающимся, сообщает телеграм-канал //t.me/spartak_sg . Первые посылки с продуктами уже отправлены семье основателя "Спартака" Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам красно-белых Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселеву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.Акция будет действовать до завершения эпидемии. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев настоятельно рекомендовали гражданам, чей возраст превышает 65 лет, не покидать свои дома до 14 апреля.