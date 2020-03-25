Удерживающая седьмое место в мире по распространенности коронавируса COVID-19 Франция преодолела печальную черту - тысяча смертей от нового заболевания. За минувшие сутки число жертв коронавируса выросло в Пятой республике на 240 человек. Таким образом коронавирус забрал жизни одной тысячи 100 человек в этой стране.

Удерживающая седьмое место в мире по распространенности коронавируса COVID-19 Франция преодолела печальную черту — тысяча смертей от нового заболевания. За минувшие сутки число жертв коронавируса выросло в Пятой республике на 240 человек. Таким образом коронавирус забрал жизни одной тысячи 100 человек в этой стране.Всего во Франции выявлено 22 тысячи 300 зараженных коронавирусом, сообщает "Интерфакс". Директор генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессор Жером Саломон поделился новыми данными о ситуации с эпидемией коронавируса в стране на ежедневном брифинге. Он отметил, что ситуация во Франции усугубляется.В больницы госпитализированы 10 тысяч 176 пациентов. При этом в тяжелом состоянии 2 тысячи 516 человек. Они помещены в реанимационные отделения.Французский научный совет по коронавирусу дал новые рекомендации по всеобщему карантину: изоляция граждан во Франции должна продлиться в целом, по крайней мере, 6 недель. Француз Элиша Ночомовиц за время вынужденной самоизоляции преодолел марафонскую дистанцию в 42,2 километра на балконе своей личной квартиры в пригороде Лиона — Бальме. Он преодолел дистанцию за 6 часов 48 минут.Всего диагноз "коронавирус" поставлен 414 тысячам 277 землянам. 106 тысяч 593 пациента от нового коронавируса излечились. Для 18 тысяч 246 человек заболевание оказалось фатальным.