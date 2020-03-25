Правительства стран еврозоны должны подумать о выпуске общих коронавирусных облигаций в ответ на пандемию COVID-19, чтобы предотвратить новый кризис суверенного долга, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка Карлос Коста.

Правительства стран еврозоны должны подумать о выпуске общих "коронавирусных облигаций" в ответ на пандемию COVID-19, чтобы предотвратить новый кризис суверенного долга, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка Карлос Коста.В статье, направленной Reuters, Коста, который возглавляет Банк Португалии, подчеркнул необходимость общей и широкомасштабной реакции Европы на пандемию."Неспособность сотрудничать во время этого кризиса навсегда навредит европейскому проекту", — написал Коста. Он подчеркнул, что "необходимо найти решения, чтобы избежать превращения чрезвычайной ситуации с коронавирусом во второй кризис суверенного долга".По мнению главы ЦБ Португалии, все государства-члены должны действовать вместе, независимо от их бюджетного положения."Один из вариантов, который заслуживает дальнейшего анализа, — это возможность того, что ESM выпустит "коронавирусные облигации", а вырученные средства будут направлены всем нуждающимся государствам-членам", — написал он.Такие облигации подлежали бы погашению через долгосрочный бюджет ЕС и имели бы очень длительный срок погашения в несколько десятилетий, чтобы уменьшить ежегодные взносы государств-членов. Вырученные средства позволят финансировать усилия по борьбе с коронавирусом пропорционально серьезности кризиса в области здравоохранения и вызванных им экономических проблем.По мнению вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, Европа столкнется с рецессией из-за последствий вспышки коронавируса, хотя во втором полугодии экономика региона должна продемонстрировать рост.В четверг ЕЦБ объявил, что он запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро, чтобы ограничить экономический ущерб от пандемии. Программа покупки дополнительных государственных и корпоративных бондов будет завершена не раньше конца года.