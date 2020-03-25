Instagram предложил пользователям, оказавшимся в самоизоляции, функцию совместного просмотра постов по видеочату

Сервис Instagram нашел, чем занять пользователей, вынужденных находиться в режиме самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Тем, кто не может лично встретиться с друзьями и родственниками, предложили новую функцию Co-Watching, которая позволяет вместе просматривать посты по видеочату.В режиме совместного просмотра можно обсуждать любой доступный в Instagram контент, включая сохраненные, залайканные и предлагаемые публикации, а также видео. Включить новый формат можно во вкладке личных сообщений, сказано в блоге компании. Участвовать в звонке могут не более 6 человек.Помимо этого, в результатах поиска Instagram при запросах "коронавирус" или "COVID-19" начали появляться ссылки на аккаунт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а в верхней части новостной ленты - данные о коронавирусе из надежных источников. Также стал доступен новый стикер Stay Home, призывающий как можно реже выходить из дома, чтобы снизить скорость распространения заболевания.Facebook - одна из IT-компаний, которые оперативнее всего отреагировали на вспышку коронавируса. Ранее соцсеть ввела запрет на рекламу медицинских масок для лица, дезинфицирующих средств для рук и тест-комплектов якобы для "проверки на COVID-19", чтобы пресечь попытки заработка и мошенничества за счет высокого спроса на эту продукцию.Кроме того, начиная с прошлой недели в приложениях Facebook и Instagram показывается специальная плашка, которая информирует пользователей о вспышке инфекции и способах защиты. А собственным сотрудникам компания предоставила до месяца оплачиваемого отпуска по уходу за заболевшими родственниками.