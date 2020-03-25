Норвежское управление по труду сообщило о стремительном росте безработицы в стране. Причина - крупные и мелкие предприятия выводят сотрудников за штат.

Норвежское управление по труду сообщило о стремительном росте безработицы в стране. Причина — крупные и мелкие предприятия выводят сотрудников за штат.В настоящее время 291 тысяча норвежцев официально зарегистрированы в качестве безработных​​​, что составляет 10 процентов от всего работающего населения страны, передает РИА Новости.Директор управления по труду Норвегии Сигрун Вогенг констатировал, что это самый высокий уровень безработицы в Норвегии со времен Второй мировой войны. Стремительный рост является следствием мер, предпринятых для предупреждения распространения коронавируса.Эксперты уже назвали ситуацию крайне опасной для молодежи, которая имеет все шансы не вернуться на свои рабочие места.Правительство Норвегии приняло решение о продлении жестких ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в стране до 13 апреля. Закрыты все образовательные учреждения, спортклубы, развлекательные центры. Сотрудники компаний по возможности переведены на удаленную работу, а возвращающиеся из-за границы обязаны 14 дней провести в домашнем карантине.