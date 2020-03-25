Деловая активность в Великобритании рухнула рекордными темпами в марте, так как усилия по сдерживанию коронавируса привели к тому, что экономика страны оказалась в упадке, что поставило ее на путь рецессии, пишет City A.M.

Деловая активность в Великобритании рухнула рекордными темпами в марте, так как усилия по сдерживанию коронавируса привели к тому, что экономика страны оказалась в упадке, что поставило ее на путь рецессии, пишет City A.M.Индекс менеджеров по закупкам (PMI) частного сектора IHS Markit/Cips упал до рекордно низкого уровня 37,1 пункта в марте с 53 пунктов в феврале. Оценка ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе, выше — на ее рост.Тем не менее данные были собраны до того, как премьер-министр Борис Джонсон приказал ввести ограничения по всей стране, чтобы попытаться остановить распространение вируса, и эта мера еще больше повлияет на сокращение экономики Великобритании.Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в компании IHS Markit, сказал, что мартовские данные соответствовали сокращению экономики в квартальном периоде от 1,5% до 2% в I квартале.Тем не менее он сказал, что меры по блокировке означают, что "это снижение, вероятно, будет верхушкой айсберга и будет затмевать то, что мы увидим во II квартале"."Спад такого масштаба, которого мы не видели в современной истории, выглядит все более вероятным", — спрогнозировал он.Общее значение индекса PMI рекордными темпами за всю историю наблюдений (IHS Markit собирает данные с 1990-х годов) для сферы услуг Великобритании в марте.Меры, направленные на остановку распространения коронавируса, привели к падению потребительского спроса и посещаемости магазинов, что повлекло за собой резкие спады в гостиницах и ресторанах, а также в других видах сферы услуг, таких как спортивные центры, спортивные залы и парикмахерские.Данные опроса показали, что безработица снижалась самыми быстрыми темпами с марта 2009 года, несмотря на огромный пакет мер со стороны правительства и Банка Англии, направленных на поддержку бизнеса.Канцлер Риши Сунак пообещал, что правительство направит в экономику более 350 млрд фунтов стерлингов и вмешается, чтобы выплатить заработную плату работникам, которые иначе подвергнутся увольнению.Банк Англии сократил процентные ставки до рекордно низкого уровня и увеличил объем операций по печати денег, чтобы обеспечить достаточный объем кредитов для банков и предприятий.Тем не менее Эндрю Вишарт, экономист из Capital Economics, сказал, что ситуация в экономике Великобритании ухудшится."PMI отражает долю фирм, сообщающих о снижении активности, но не учитывает, насколько плохо работает каждая фирма", — сказал он."Тот факт, что многим фирмам пришлось вообще прекратить торговать, говорит о том, что все может быть даже хуже, чем предполагает исследование. Вот почему мы прогнозируем падение ВВП в годовом исчислении на 15% во II квартале", — сообщил Вишарт.