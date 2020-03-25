Уже заявленная российскими властями реформа техосмотра может не ограничиться применением цифровых подписей и обязательным фотографированием. В МВД заговорили о модернизации единой информационной системы и создании некоей криптографической сети.

Уже заявленная российскими властями реформа техосмотра может не ограничиться применением цифровых подписей и обязательным фотографированием. В МВД заговорили о модернизации единой информационной системы и создании некоей криптографической сети.Единая информационная система технического осмотра работает в России с 2012 года. Она создана для хранения данных об автомобилях, проходивших ТО: все операторы техосмотра должны пополнять ЕАИСТО информацией.Однако заинтересованные ведомства уже выявляли случаи взлома учетных записей для доступа в систему. И с этой напастью в МВД, по данным "Коммерсанта", решили бороться современными средствами - то бишь, созданием защищенной криптографической сети для обмена данными между ГИБДД, страховщиками и операторами техосмотра. Обойдется ее разработка, как сообщает издание, в 95,4 млн рублей - такова цена контракта по модернизации ЕАИСТО.После модернизации система сможет автоматически подавать тревожные сигналы - например, если количество ежедневно выдаваемых диагностических карт будет превышать пропускную способность конкретного оператора. Кроме того, ЕАИСТО придется без участия человека обрабатывать фотографии, которые вскоре будут в обязательном порядке делать на каждом пункте ТО, а также взаимодействовать с усиленными цифровыми подписями - их применение также предусмотрено реформой. Наконец, система должна будет реагировать и на расхождения в "геотегах" - местоположении оператора и месте, где сделаны фотографии.Заработать модернизированная система должна до 15 декабря 2020 года. Меры, предпринимаемые МВД, заявлены как часть комплекса работ по противодействию продаже диагностических карт, которая, по мнению ведомства, уже носит в России характер эпидемии.