Народный артист РСФСР, советский и российский певец Лев Лещенко госпитализирован в связи с подозрением наличия у него коронавируса COVID-19. Вместе с ним в больницу отправлена супруга Ирина.

Народный артист РСФСР, советский и российский певец Лев Лещенко госпитализирован в связи с подозрением наличия у него коронавируса COVID-19. Вместе с ним в больницу отправлена супруга Ирина.Как сообщает "Московский комсомолец", пару госпитализировали на днях, поскольку медики определили двустороннее воспаление легких. У кого именно это обнаружили, не поясняется.Отмечается, что коронавирус у Лещенко и его супруги пока не подтвердился. Семья находится в инфекционной больнице Коммунарки в профилактических целях.Лещенко уже навестил его друг — юморист Владимир Винокур. По его словам, певец с супругой в последнее время не выезжали из России.Концертный директор певца Олег Дмитриев подтвердил информацию о том, что Лещенко госпитализирован. По его словам, артист, почувствовав себя плохо, сам отправился в клинику."Он приехал в больницу и лег на обследование по совету своих врачей-друзей, — цитирует Дмитриева РИА Новости. — Приехал вместе с женой, поскольку почувствовал недомогание".Несколько дней назад Лещенко стал гостем программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Артист и его коллеги в гостях у Андрея Малахова вспоминали народную артистку Валентину Толкунову, которой не стало десять лет назад.