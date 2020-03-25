На днях прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания области

Депутаты рассмотрели кандидатуры на должности двух вице-губернаторов и нововведения в Конституцию.На внеочередном заседании Законодательного Собрания области народные избранники рассмотрели несколько важных для жителей области вопросов. В том числе - изучили Закон о поправках к Конституции.Всенародный документС предложением внести изменения в действующую Конституцию выступил Президент Владимир Путин. Корректировки, предложенные главой государства, должны качественно улучшить жизнь россиян. Они касаются важных социальных гарантий, в том числе - назначения минимальной зарплаты на уровне, который будет не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий и пособий, защиты института семьи и детства. Помимо этого, в предложенных поправках есть объёмный блок, направленный на укрепление государственной независимости страны и защиты национальных интересов. Также в потенциальных корректировках прописали значительные изменения, которые касаются повышения ответственности высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц. Им предлагают запретить иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках.Обсуждали поправки в Законодательном Собрании области депутаты всех фракций. Высказать своё мнение и конструктивно критиковать могли все присутствующие. Большинство парламентариев сказали о необходимости принять поправки, их важности и актуальности. Так, Вячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте, назвал принятие поправок в Конституцию историческим событием.- Актуальность поправок продиктована событиями на международном уровне и накопленным за эти годы опытом, как положительным, так и отрицательным, - сказал Вячеслав Картухин, - В корректировках содержатся серьёзные тенденции в сторону усиления парламентской республики и демократических процессов в обществе, а также более эффективную систему «сдержек и противовесов» в устройстве органов власти.О важности поправок высказался и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков. По его словам, они закрепляют и расширяют статус России как социального государства. Что важно, документ получился действительно всенародным, акцентировал депутат, так как внести свои предложения могли все партии страны, например, 13 предложений от «Справедливой России» услышали и внесли в итоговый документ.В поддержку поправок выступили и представители партий ЛДПР Иван Лютков и КПСС Иван Алтухов.По итогу обсуждений, большинством голосов федеральный проект по поправкам в Конституцию одобрили. Спикер ЗС Владимир Киселёв, подводя итоги обсуждения, акцентировал, что в нынешней ситуации очень важно, чтобы все граждане нашей страны 22 апреля, в день общероссийского голосования, пришли на избирательные участки и высказали свои мнения о поправках.Согласовали замовЕщё одним важным блоком в повестке дня стало рассмотрение кандидатур на должности 2-х вице-губернаторов - куратора социальной сферы Сергея Шевченко и замгубернатора, отвечающего за взаимодействие Владимирской области с правительством России, Михаила Коротаева.Сергея Шевченко на должность врио первого вице-гу­бер­на­тора назначили с 14 февраля. Он сменил Марину Чекунову, которая по собственному желанию уволилась с должности, не дождавшись согласования её кандидатуры парламентариями.Сперва Шевченко, профессор Первого Московского медицинского госуниверситета имени Сеченова, экс-заместитель министра здравоохранения, член Академии естественных наук, доктор медицинских наук и бывший главный советник губернатора Нижегородской области, занимал пост советника Владимира Сипягина, а позже, по итогам конкурса, стал его замом с приставкой врио и куратором социальной политики региона.Прежде, чем согласовать или не согласовать кандидатуру Сергея Шевченко, депутаты задали ему самые волнующие вопросы о решении проблем в социальной сфере. Кандидат рассказал депутатам о готовности региона к принятию мер по недопущению распространения коронавируса, лекарственному обеспечению льготников, нехватке врачей, строительству ФАПов и векторах по решению других проблемах, тем самым показав серьёзное погружение в проблемы региона и свой профессионализм. Как итог, его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.Согласовали депутаты и кандидатуру Михаила Коротаева, который пришёл на место руководителя представительства администрации Владимирской области при правительстве России, сменив ушедшего на пенсию Вячеслава Климанова. До этого Коротаев занимал такую же должность при главе Орловской области.Голос общественностиНа внеочередном заседании ЗС депутаты утвердили перечень общественников, которые войдут в новый состава Общественной палаты региона. Этот совет - уже пятый по счёту.Председатель Законодательного собрания области Владимир Киселёв напомнил парламентариям, что формирование Общественной палаты проходит следующим образом: треть состава утверждает губернатор, ещё треть - ЗС, оставшуюся часть состава выбирают уже избранные в палату общественники.В итоге в список постановления ЗС «Об утверждении членов Общественной палаты», одобренный депутатами, вошли: Анатолий Аннин от региональной общественной организации «Агентство социально-технологических инициатив»; Марина Артамонова, от первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ; Сергей Бородин от регионального объединения «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»; Наталья Гончарова от областной общественной организации в поддержку детей, молодых людей, семей с детьми с инвалидностью, многодетных семей, детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Свет жизни»; Виктор Демидов от областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов; Дмитрий Егоров от региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»; Светлана Зрянина от НКО Ассоциация добросовестных участников потребительского рынка области «Владимирский стандарт качества»; Нина Казнина от городской общественной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»; Людмила Колпакова от областной общественной организации «Союз «Чернобыль»; Сергей Контарчук от НКО «Владимирская областная коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры»; Анна Паевская от «Владимирского областного союза женщин»; Татьяна Питиримова от областного общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и детства «МАМА»; Андрей Филинов от «Союза журналистов Владимирской области» и Надежда Яковлева от региональной общественной организации «Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость».Почётные гражданеТакже на заседании Законодательного Собрания депутаты присвоили звание «Почётный гражданин Владимирской области» создателю и бессменному руководителю хоровой капеллы и Театра хоровой музыки Эдуарду Маркину и экс-губернатору региона Николаю Виноградову. Стоит уточнить, что в поддержку кандидатуры Николая Виноградова, самого многолетнего губернатора области, выступили многие общественные организации области. В общей сложности он руководил регионом более 16 лет.