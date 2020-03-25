На борьбу с распространением коронавируса COVID-19 акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвесткомпании А1. Это один миллиард рублей, подчеркнул президент Альфа-групп Вадим Зингман. Средства будут направлены на неотложные меры, предпринимаемые российским правительством и Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусу, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи.

На борьбу с распространением коронавируса COVID-19 акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвесткомпании А1. Это один миллиард рублей, подчеркнул президент Альфа-групп Вадим Зингман. Средства будут направлены на неотложные меры, предпринимаемые российским правительством и Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусу, и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи."Сегодня важно направить все усилия на решение срочных задач по борьбе с инфекцией и поддержку граждан, оказавшихся в наиболее уязвимой ситуации, — цитирует Вадима Зингмана ТАСС. — Мы также призываем наших коллег — крупные корпорации, банки, промышленные предприятия — последовать этому примеру".Консорциум Альфа-Групп включает в себя независимые друг от друга бизнес-структуры, работающие преимущественно в России и странах СНГ. А1 — независимая крупная российская инвесткомпания, подчеркнул президент Альфа-групп. Но, пояснил Вадим Зингман, решению акционеров консорциума Альфа-Групп было принято совместно с ее менеджментом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. На 24 марта короновирусом инфицировались 392 тысячи 780 человек по всему миру. 17 тысяч 159 из них погибли от вызванных инфекцией осложнений. 102 тысяч 980 пациентов излечились.В России количество инфицированных за сутки выросло на 57 человек. Всего в России диагноз "коронавирус" подтвержден у 485 человек. 22 пациента в России уже излечились.