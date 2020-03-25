Московские власти утвердили помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства столицы.

Московские власти утвердили помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства столицы.Продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу, уплаты торгового сбора до конца 2020 года, а на время ограничений откладывается оплата аренды за муниципальное имущество.Снижена на 50% плата по договорам для бизнеса в переходах и вестибюлях метрополитена.Регионы постепенно начинают вводить поддержку бизнеса.Так, власти Приморского края помогут туристической отрасли льготными кредитами – по ставке 1,5%.Приморская микрокредитная компания снизила ставки для компаний туристической отрасли и внешнеэкономических предприятий, связанных с экспортом-импортом. Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 миллионов руб. по льготной ставке 1,5% годовых.Эти кредиты должны помочь туристической отрасли и компаниям края, пострадавшим из-за коронавируса.По оценке властей, наибольшие потери отмечены в компаниях, связанных с выездным туризмом, с внутренним туризмом — приемом и обслуживанием иностранных туристов – гостиницы, рестораны.Сильно пострадали отрасли перевозок, общепита, спорта и производства, связанного с экспортно-импортными поставками.