Российский фрегат Адмирал Касатонов вышел в Баренцево море на очередной этап государственных испытаний. Боевой корабль должен проверить работу оборудования для поиска и уничтожения подводных лодок.

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на очередной этап государственных испытаний. Боевой корабль должен проверить работу оборудования для поиска и уничтожения подводных лодок, сообщает агентство ТАСС.Помогать тестировать новый фрегат будут субмарины Северного флота, добавляют военные."Адмирал Касатонов" – боевой корабль проекта 22350. Длина – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час. Фрегат вооружен пусковыми установками для ракет "Калибр" или "Оникс", универсальной артиллерийской системой А-192 и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".