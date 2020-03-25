Быстродействие нового планшета Apple iPad Pro 2020 оказалось не сильно выше модели двухгодичной давности

Компания Apple с опережением графика начала отгрузки обновленной линейки высокопроизводительных планшетов iPad Pro, представленной 18 марта. Результатами тестирования устройства поделился пользователь Reddit под ником Zindexed, которому новая модель досталась одному из первых.В Geekbench - программе, служащей для оценки быстродействия мобильных устройств, - iPad Pro 2020 года выпуска набрал 1114 баллов в одноядерном режиме (против 1111 у iPad Pro 2018), 4654 в многоядерном (против 4604) и 9894 в Metal (против 9146). Получается, что процессор A12X Bionic, используемый в модели двухгодичной давности, не слишком-то уступает по уровню мощности A12Z Bionic в iPad Pro 2020 (по крайней мере, на бумаге).В любом случае, судить о приросте производительности нового планшета Apple можно будет только после тщательного тестирования. Кроме того, Geekbench может выдавать не вполне корректные значения, так как бенчмарк пока не оптимизирован для iPad Pro 2020 и операционной системы iPadOS 13.4, которая выйдет завтра.iPad Pro 2020 стали первыми планшетами Apple, которые получили тройную камеру с технологией сканирования окружающего пространства. 12-мегапиксельный основной и 10-мп широкоугольный объективы дополняет лидар - лазерный дальномер, который сканирует окружающее пространство и, по сути, служит "глазами" планшета. Датчик помогает точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране.Представляя iPad Pro 2020, в Apple заверяли, что его 8-ядерный чип A12Z Bionic "мощнее большинства ноутбуков на Windows". Вместе с планшетом была анонсирована новая клавиатура-обложка Magic Keyboard с трекпадом, подсветкой и регулируемым углом наклона.В США за 11-дюймовую модель нового планшета попросят $799, 12,9-дюймовую - $949. За Magic Keyboard (выйдет не раньше мая) придется дополнительно отдать $299 или $349, в зависимости от диагонали дисплея.