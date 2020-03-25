Во время проведения работы по установке газового оборудования сообщник задержанного отвлек хозяина квартиры, а он в это время совершил кражу...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали одного из подозреваемых в краже денежных средств.В полицию с заявлением обратился 73-летний москвич. Мужчина сообщил, что в его квартире в 3-м Монетчиковом переулке двое неизвестных граждан проводили работу по установке прибора утечки газа. После их ухода пенсионер обнаружил, что из кошелька, лежавшего в комнате, пропали денежные средства. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска во 2-м Павловском переулке задержали одного из подозреваемых – 23-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что во время проведения работы по установке газового оборудования сообщник задержанного отвлек хозяина квартиры, а он в это время совершил кражу. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60