В Кызылорде во вторник порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Пострадали кровли университета Болашак, местной школы и нескольких жилых домов.

В Казахстане во вторник, 24 марта, стояла ветренная погода. Особенно сильные порывы — до 28 метров в секунду — были зафиксированы в Кызылорде.Издание Sputniknews.kz сообщило, что от ветра слетела кровля и часть фасада университета "Болашак".В городе также была разрушена крыша местной школы и нескольких жилых домов.О пострадавших от ветра и причиняемых им разрушений не сообщается.