Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах договорились отложить Олимпиаду-2020 на 2021 год. Причиной переноса Олимпийских игр стала пандемия коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах договорились отложить Олимпиаду-2020 на 2021 год. Причиной переноса Олимпийских игр стала пандемия коронавирусной инфекции.Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал решение правительства Японии и МОК перенести Олимпийские игры на год вперед. "Все шло к переносу Олимпиады. Олимпийские игры – это праздник, и не было смысла проводить его без зрителей или, когда все боятся заразиться. Поэтому желание перенести вполне логично", — приводит слова Жукова РИА Новости.Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал решение МОК о переносе Игр. "Было принято правильное, но непростое для спортивного мира решение. Никто не мог гарантировать безопасность спортсменов и зрителей", — цитирует Дегтярева ТАСС.Министерство спорта с уважением отнеслось к решению отложить Игры на год. "Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением. В это непростое время во главу угла безусловно поставлено здоровье спортсменов, здоровье организаторов, здоровье всех представителей стран — членов МОК. Мы будем выстраивать наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу", — прокомментировал ТАСС решение МОК министр спорта России Олег Матыцин.