Главный врач больницы №71 города Москвы, телеведущий Александр Мясников появился в студии Прямого эфира в футболке с надписью: Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. Какие советы он дает, и как переживают самоизоляцию оказавшиеся на карантине из-за коронавируса известные личности?
Главный врач больницы №71 города Москвы, телеведущий Александр Мясников появился в студии "Прямого эфира" в футболке с надписью: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы".
Ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" говорит, надо адекватно оценивать ситуацию, а ставшая крылатой фраза, которую произнес в невероятной ситуации член экипажа, посадившего самолет в поле кукурузы, должна сейчас стать девизом для всех россиян.
По его словам, "это тот самый случай, когда отсутствие паники помогает выйти из "мертвой" ситуации".
Тем временем, сотрудники программы провели собственное расследование и выяснили: пока одни записываются в волонтерские отряды для помощи одиноким пенсионерам, другие делают деньги на важных для жизни корона-вечеринках.
В то же самое время не только обычные люди, но и некоторые политики, и звезды эстрады, и спортсмены находятся на строгой самоизоляции.
В "Прямом эфире" некоторые из них рассказали о том, как ситуация с коронавирусом резко нарушила их планы.
Журналист и телеведущий Виктор Набутов, например, недавно вернулся из Франции и сейчас находится на карантине с подозрением на коронавирус.
Он рассказал, что поначалу ушел в самоизоляцию добровольно, симптомов не было, но уже через 2 дня почувствовал себя плохо: поднялась температура, отек нос, начался бронхит. Теперь телеведущий находится в полной изоляции в больнице.
Актер Александр Носик, со своей стороны, рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом в мире они с труппой не поехали на гастроли в Израиль и отменили все "домашние" спектакли.
Он посоветовал беречь родных и близких, детей никуда не выпускать и вообще "сидеть дома – тихо".
Певец Стас Михайлов также призывает прежде всего думать о своих пожилых родителях — "спрятать их и оградить".
"Это испытание для всех нас, — говорит Стас Михайлов. — Давайте друг друга поддерживать, мы обязательно победим!"
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