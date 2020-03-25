Главный врач больницы №71 города Москвы, телеведущий Александр Мясников появился в студии Прямого эфира в футболке с надписью: Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. Какие советы он дает, и как переживают самоизоляцию оказавшиеся на карантине из-за коронавируса известные личности?

Главный врач больницы №71 города Москвы, телеведущий Александр Мясников появился в студии "Прямого эфира" в футболке с надписью: "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы".Ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" говорит, надо адекватно оценивать ситуацию, а ставшая крылатой фраза, которую произнес в невероятной ситуации член экипажа, посадившего самолет в поле кукурузы, должна сейчас стать девизом для всех россиян.По его словам, "это тот самый случай, когда отсутствие паники помогает выйти из "мертвой" ситуации".Тем временем, сотрудники программы провели собственное расследование и выяснили: пока одни записываются в волонтерские отряды для помощи одиноким пенсионерам, другие делают деньги на важных для жизни корона-вечеринках.В то же самое время не только обычные люди, но и некоторые политики, и звезды эстрады, и спортсмены находятся на строгой самоизоляции.В "Прямом эфире" некоторые из них рассказали о том, как ситуация с коронавирусом резко нарушила их планы.Журналист и телеведущий Виктор Набутов, например, недавно вернулся из Франции и сейчас находится на карантине с подозрением на коронавирус.Он рассказал, что поначалу ушел в самоизоляцию добровольно, симптомов не было, но уже через 2 дня почувствовал себя плохо: поднялась температура, отек нос, начался бронхит. Теперь телеведущий находится в полной изоляции в больнице.Актер Александр Носик, со своей стороны, рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом в мире они с труппой не поехали на гастроли в Израиль и отменили все "домашние" спектакли.Он посоветовал беречь родных и близких, детей никуда не выпускать и вообще "сидеть дома – тихо".Певец Стас Михайлов также призывает прежде всего думать о своих пожилых родителях — "спрятать их и оградить"."Это испытание для всех нас, — говорит Стас Михайлов. — Давайте друг друга поддерживать, мы обязательно победим!"Что рассказал о ситуации в Китае собкор ВГТРК в этой стране Александр Балицкий? Как выглядит сейчас Нью-Йорк?Что происходит на Ставрополье, где главный инфекционист края Ирина Санникова после поездки в Испанию лечится от коронавируса?Как обстоят дела в других регионах России, и когда теперь состоится операция самой тяжелой женщины России Любови Нурдиновой, которая ждала ее 18 лет?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".