Польша выдала в России Вячеслава Вишневского — фигуранта дела о пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Он является совладельцем ТЦ и обвиняется в даче взятки. В сопровождении спецконвоя Вишневский доставлен в Россию.

Польша выдала в России Вячеслава Вишневского — фигуранта дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Совладельца ТЦ обвиняют в даче взятки.По версии следствия, Вишневский через своего представителя передал 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Этими средствами он якобы оплатил услуги по проектированию. В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневскому разрешили ввести ТЦ в эксплуатацию.После трагедии в "Зимней вишне" ее совладелец сбежал из России и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, затем Генпрокуратура направила польским властям запрос о его выдаче. Вопрос осложнялся тем, что у Вишневского в Европе есть собственность и счета, он был резидентом с правом законного пребывания. Впрочем, российской стороне удалось добиться экстрадиции: в сопровождении спецконвоя Вишневского вернули на родину.Страшный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.