В Госдуме 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Внести поправки предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В Госдуме 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, передает "Интерфакс".Внести поправки предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, посовещавшись с экспертами.Согласно их инициативе, если нарушение повлекло за собой массовое заболевание или отравление людей (даже по неосторожности), штраф должен составлять от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Кроме того, с нарушителя могут взять штраф в размере зарплаты или иного дохода за 3-5 лет. Также в качестве наказания предложен запрет работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью в течение 1-3 лет. Также может быть применено ограничение свободы на срок до 3 лет.За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей. Здесь запрет на определенную деятельность может достигать 5 лет, а ограничение свободы – до 5 лет.За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.Обсуждать эти поправки парламентарии будут на дополнительном заседании в Госдуме, запланированном на 25 марта.