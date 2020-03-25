На западе Москвы произошла стрельба. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает агентство Москва.
По предварительной версии, между двумя мужчинами произошел ..
На западе Москвы произошла стрельба. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает агентство "Москва".
По предварительной версии, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого злоумышленник скрылся.
В настоящее время пострадавшего осматривают медики. Мужчину, устроившего стрельбу, разыскивают правоохранители, передает "".