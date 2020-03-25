Во время брифинга в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис озвучила данные о возможном возникновении нового очага эпидемии коронавируса в мире. Стать таким местом рискуют США.

Во время брифинга в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис озвучила данные о возможном возникновении нового очага эпидемии коронавируса в мире. Стать таким местом рискуют США.Если в начале 2020 года весь мир с замиранием сердца следил за тем, как коронавирус распространяется в Китае, а случаи заражения в других странах были единичными, то уже спустя пару месяцев ситуация радикально изменилась. Специалисты отмечают, что эпидемия распространяется ускоренными темпами, причем в первую очередь – в Европе и США.Именно оттуда поступили 85% сообщений о новых случаях заболевания. Причем на одни только США приходится 40%. Динамика роста пациентов с коронавирусом говорит о том, что, возможно, США вскоре станет новым очагом эпидемии. "У них имеется подобный потенциал. Мы не можем сказать, так ли это уже, но такой потенциал у них есть", – цитирует официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.При этом она положительно оценила меры, которые американские власти предпринимают для борьбы с . В частности, она указала на рост числа обследований для выявления заболевших, на изоляцию пациентов с подтвержденным диагнозом и на выявление контактов больных людей со здоровыми.Отметим, согласно последним данным, США вышли на третье место в мире по числу . В стране зафиксировано свыше 46 тысяч заболевших. Жертвами эпидемии стали почти 600 человек.24 Мар 2020 в 8:34 PDT