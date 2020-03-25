В Челябинске сегодня вызвали пожарных и скорую помощь на тушение подгоревшего обеда. Позже очевидцы предположили, что мужчину в квартире закрыли случайно, и он таким оригинальным способом решил вызволить себя из заточения. Теперь ему грозит, как минимум, административное наказание.

В Челябинске сегодня вызвали пожарных и скорую помощь на тушение подгоревшего обеда.Отряд огнеборцев и бригада медиков были вызваны на улицу Октябрьская в Тракторозаводском районе на спасение жителей многоэтажки. Тем временем, жильцы дома наблюдали, как к зданию подъехали два спецавтомобиля МЧС, машина скорой и полицейские, но никакого возгорания и дыма не было.Пожарные вбежали в подъезд и начали стучать в указанную квартиру. Хозяин из-за закрытой двери сообщил, что заблокирован, а жилище окутал странный дым. Было принято решение развернуть спецлестницу с улицы и подняться в квартиру через балкон. Однако, передает ГТРК "Южный Урал", в квартире пожарные лишь обнаружили сгоревшую на плите еду.Очевидцы предположили, что мужчину в квартире закрыли случайно, и он таким оригинальным способом решил вызволить себя из заточения. Теперь ему грозит, как минимум, административное наказание.