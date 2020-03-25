Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Я буду просить вас прийти и высказать мнение по этому
вопросу, я к этому серьезно отношусь. Но абсолютным приоритетом для нас
является здоровье, жизнь и безопасность людей", – сказал Путин.
Также президент объявил следующую неделю – с субботы 28
марта по воскресенье 5 апреля – нерабочей с сохранением заработной платы.
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