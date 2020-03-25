Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Я буду просить вас прийти и высказать мнение по этомувопросу, я к этому серьезно отношусь. Но абсолютным приоритетом для насявляется здоровье, жизнь и безопасность людей", – сказал Путин.Также президент объявил следующую неделю – с субботы 28марта по воскресенье 5 апреля – нерабочей с сохранением заработной платы.Новость дополняется.