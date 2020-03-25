Президент России Владимир Путин прибыл в Новую Москву, где строится новая инфекционная больница. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин прибыл в Новую Москву, где строится новая инфекционная больница. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Как сообщает ТАСС, ранее на оперативном совещании Путин заявил, что планирует осмотреть стройплощадку с вертолета.Он предложил вице-премьеру Татьяна Голиковой и мэру Москвы Сергею Собянину поехать и посмотреть, "как там реально в Коммунарке"."Когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", – ответил на это Собянин.В данный момент граждан, заразившихся коронавирусом COVID-19, госпитализируют в имеющуюся в Коммунарке больницу. Из-за распространения заболевания было решено построить неподалеку, возле деревни Вороновское, еще одну. Ожидается, что новое медицинское учреждение возведут за несколько недель.Как передает "Россия 1", в строительстве задействованы более 10 тысяч человек. Ее первый блок уже готов.