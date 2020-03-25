Владимир Путин зашел в мою палату, спросил о здоровье, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. И сказал, что я молодец, рассказал в эфире программы 60 минут Дмитрий Гаркави, пациент больницы в Коммунарке, куда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус.

"Владимир Путин зашел в мою палату, спросил о здоровье, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. И сказал, что я молодец", — рассказал в эфире программы "60 минут" Дмитрий Гаркави, пациент больницы в Коммунарке, куда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус. "Разговор длился минуту-две", — сказал Гаркави, который сам является врачом-травматологом.По словам Дмитрия Гаркави, президента сопровождал главный врач медицинского центра Денис Проценко и еще два человека.За пару минут до его прихода в палату пришел медбрат, проверил порядок и сказал, что сейчас придет Владимир Владимирович.Дмитрий Гаркави рассказал, что находится в больнице с 19 марта. Сейчас чувствует себя отлично. За это время у него дважды брали анализ на коронавирус: оба оказались отрицательными. "Так что теперь долечиваю пневмонию и рассчитываю, что 2 апреля меня выпишут", — добавил он.На встрече с главврачом больницы Денисом Проценко президент попросил его высказать свои соображения об организации борьбы с коронавирусом. Проценко отметил, что с медицинской точки зрения сейчас описано два сценария: "азиатский" сценарий, когда ситуация быстро утихает, и "итальянский" сценарий, когда это нарастает."Мне как врачу, не только как главному врачу, но и анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет всплеск большой. И Москва по этому пути и пошла, и наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных. ", — заявил Проценко.Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.