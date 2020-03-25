К концу года Qiwi полностью ликвидирует банковский сервис Рокетбанк, который приобрела в 2017 году, сообщается в годовой отчетности компании.

Платежная система QIWI приняла решение свернуть деятельность банковского сервиса "Рокетбанк", не найдя подходящего покупателя на актив, сообщается в отчетности компании за IV квартал 2019 года.Как сообщает компания, совет директоров платежной системы изучил возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка", но найти подходящего покупателя не удалось. В итоге, убыточное предприятие ждет постепенное сворачивание бизнеса, уменьшение числа штатных сотрудников и повышение тарифов, что приведет к существенному снижению числа клиентов и сокращению спектра предлагаемых услуг.В QIWI начали этот процесс и в настоящее время рассматривают наиболее эффективные способы использования активов в сегменте платёжных сервисов, в частности, в продуктовой линейке B2B2C.В рамках мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" компания планирует прекратить маркетинговые мероприятия, включая отмену программы лояльности "Рокетбанка". В рамках акции клиенты "Рокетбанка" смогут перейти в экосистему Тинькофф с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса. При выполнении условий все клиенты "Рокетбанка" смогут получить компенсацию до 2500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 рубль», говорится в сообщении QIWI.Предполагается, что совокупные чистые потери в сегменте "Рокетбанка" в 2020 году не превысят 1,5 млрд рублей.В официальных аккаунтах "Рокетбанка" в соцсетях клиентов предупреждают, что "с юридической точки зрения Рокетбанк не закрывается и его не закрывают". Уточняется, что "совет директоров QIWI принял решение свернуть развитие Рокетбанка, а именно нашего основного продукта — дебетовой карты. Для этого будет остановлено привлечение, и введены новые тарифы. Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли, но, к нашему сожалению, уже на других условиях".QIWI также сообщила результаты за 4-й квартал и полный год, окончившийся 31 декабря 2019 года. За отчетный квартал скорректированная чистая выручка увеличилась на 7% и составила 6 253 млн. руб. (101,0 млн. долларов США). Чистая выручка сегмента платёжных сервисов увеличилась на 16% и составила 5 487 млн. руб. (88,6 млн. долларов США). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15% и составила 1 168 млн. руб. (18,9 млн. долларов США) или 18,74 руб. на разводнённую акциюОбщая скорректированная чистая выручка за весь 2019 год увеличилась на 18% и составила 23 176 млн. руб. (374,4 млн. долларов США). Чистая выручка сегмента платёжных сервисов увеличилась на 27% и составила 20 965 млн. руб. (338,7 млн. долларов США). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 61% и составила 6 679 млн. руб. (107,9 млн. долларов США) или 107,27 руб. на разводнённую акцию.В компании ожидают, что в 2020 году совокупная скорректированная чистая выручка увеличится на 3–13% в сравнении с 2019 годом. Предполагается, что чистая выручка сегмента платёжных сервисов изменится от -3% до 5% в сравнении с 2019 годом. Скорректированная чистая прибыль, как прогнозируют в QIWI, увеличится на 10–30% в сравнении с 2019 годом.В компании отмечают, что вспышка коронавирусной инфекции и связанные с ней меры в различных странах по всему миру могут негативно отразиться на потребительском спросе во всём мире и в отраслях промышленности, и существует вероятность, что COVID-19 и связанные с ним меры приведут к спаду мировой экономики.QIWI сообщает, что оценить точно возможное влияние COVID-19 на бизнес не представляется возможным. Помимо этого, в настоящий момент неясна степень негативного влияния вспышки COVID-19 на потребительский спрос, а также влияние вспышки COVID-19 на общую экономическую ситуацию.Полный масштаб возможного негативного влияния резкого падения цен на нефть и вызванной этим девальвации рубля на российскую экономику также остаётся неясным, но последствия могут быть очень серьёзными, сообщают в QIWI.