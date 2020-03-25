На Параде Победы в Воронеже впервые военные решили показать ракетный комплекс Искандер-М. Жители областного центра смогут увидеть оперативно-тактический ракетный комплекс в составе семи боевых машин.

На Параде Победы в Воронеже впервые военные решили показать ракетный комплекс "Искандер-М". Жители областного центра смогут увидеть оперативно-тактический ракетный комплекс в составе семи боевых машин.Комплекс уже доставили на аэродром Балтимор по железной дороге из Курской области, сообщает пресс-служба ЗВО во вторник, 24 марта.Всего в военном Параде примет участие свыше 110 единиц вооружения и военной техники. В частности, будет задействован единственный в Вооружённых Силах РФ комплекс РЭБ "Палантин-К", а также РСЗО "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ2", танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и ПВО.Как сообщают "Вести Воронеж", в подготовке к юбилейному Параду Победы участвуют более трех тысяч человек.Напомним, что Парад 9 мая в Воронеже впервые откроет парадный расчет из 95 военнослужащих в исторической форме образца 1943 года. Каждый пронесет с собой холодное оружие и знаменитый пистолет-пулемёт Шпагина.