В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Малышка получила имя Корона, сообщает телеканал со ссылкой на зарубежные СМИ. Дядя новорожденной ..

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Малышка получила имя Корона, сообщает телеканал "" со ссылкой на зарубежные СМИ.Дядя новорожденной рассказал, что заболевание сплотило людей и побудило завести полезные для здоровья привычки. В то же время мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.По данным "", ребенок появился на свет за несколько часов до введения комендантского часа в Индии. Мать и девочка здоровы и скоро будут выписаны из больницы.