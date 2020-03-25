Россия в прошедшем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 19 марта 2020 года) сократила экспорт пшеницы на 13,7% в годовом выражении до 26,2 миллиона тонн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Россия в прошедшем сельхозгоду (с 1 июля 2019 года по 19 марта 2020 года) сократила экспорт пшеницы на 13,7% в годовом выражении до 26,2 миллиона тонн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.Экспорт ячменя сократился на 21,1% до 3 миллионов тонн. Экспорт кукурузы увеличился на 18% до 2,4 миллиона тонн. Всего Россия поставила за рубеж 31,9 миллиона тонн зерна.В том числе Турция получила 7 миллионов тонн российского зерна (22% российского экспорта зерна), Египет — 5,5 миллиона тонн (17%), Бангладеш — 2 миллиона тонн (6%), Саудовская Аравия — 1,2 миллиона тонн (4%), Азербайджан — 1,2 миллиона тонн (4%).Между тем экспорт зерна вырос за прошедшую неделю на 14,9% до 731,9 тысячи тонн за счет резкого увеличения поставок ячменя — в 19,2 раза до 89,5 тысячи тонн. Экспорт пшеницы увеличился на 0,9% до 538,4 тысячи тонн, экспорт кукурузы — на 0,6% до 91,8 тысячи тонн.Основные поставки российского зерна на прошлой неделе пришлись на Турцию (281,6 тысячи тонн), Египет (183,7 тысячи тонн), Саудовскую Аравию (62,9 тысячи тонн), Вьетнам (50,4 тысячи тонн) и Судан (47,2 тысячи тонн).