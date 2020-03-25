Стоимость импортного алкоголя может увеличиться с 1 апреля с 7% до 15%. Об этом сообщает со ссылкой на председателя правления Beluga Group Александра Мечетина. Подорожание связано с падением ..

Стоимость импортного алкоголя может увеличиться с 1 апреля с 7% до 15%. Об этом сообщает "" со ссылкой на председателя правления Beluga Group Александра Мечетина.Подорожание связано с падением курса рубля. Повышение стоимости зарубежной продукции ожидается во всех каналах продаж, в том числе и в рознице, передает.Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев заявил, что подорожание алкоголя будет зависить от того, согласятся ли на это сами ритейлеры. По его словам, сейчас розница заинтересована в обеспечении покупателей продуктами первой необходимости."В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибуторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток", – отметил Поповичев.