Министерству труда и социальной защиты РФ, а также Фонду соцстрахования рекомендовано приостановить санаторно-курортное лечение из-за эпидемической ситуации.

Министерству труда и социальной защиты РФ, а также Фонду соцстрахования рекомендовано приостановить санаторно-курортное лечение из-за эпидемической ситуации.Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Данным учреждениям предписано представить на рассмотрение кабинета министров России свои предложения на этот счет.Оперативный штаб также поручил Роспотребнадзору вместе с министерством здравоохранения РФ, Фондом социального страхования и руководством субъектами РФ рассмотреть возможность перепрофилирования лечебных и курортных организаций в стационары для оказания медицинской помощи лицам, заболевшим коронавирусом COVID-19.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы более 401 тысячи человек, почти 104 тысячи вылечились, более 17 тысяч скончались.