Депутаты ЗС рассмотрели поправки в главный финансовый документ

Большая часть из корректировок появилась благодаря наказам избирателей и депутатам, внЁсшим предложения на публичных слушаниях по проекту бюджета.В Законодательном Собрании области прошли сразу несколько заседаний профильных комитетов, на которых депутаты рассмотрели поправки в бюджет области.Деньги - на школы и лагеряВ социальной сфере, по решению членов комитета по образованию, науке, туризму, спорту, делам молодёжи и СМИ, бюджет на этот год увеличится более чем на 500 млн рублей, почти половину суммы составили средства федерального бюджета.Полностью федеральное финансирование получил проект поддержки педагогов. Речь идёт о выплатах за классное руководство, которые введут с 1 сентября этого года по поручению Президента страны. В бюджете текущего года предусмотрено почти 175 миллионов рублей, в 2021-2022 годах - около 525 миллионов ежегодно. Существующие доплаты сохранят в полном объёме, пояснила председатель профильного комитета Елена Лаврищева.На условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципальных бюджетов проведут капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских музыкальных школ и школ искусств. На эти деньги - как раз по предложениям депутатов - отремонтируют 11 школ искусств в Вязниковском, Меленковском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском и Суздальском районах.Также бюджетам городских округов и муниципальных районов выделят субсидии - 250 миллионов рублей на подготовку муниципальных школ к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. На эти деньги купят оборудование и мебель, отремонтируют здания, оборудуют объекты и их территории системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, системой пожарной сигнализации. В лагерях все работы завершат к началу летнего сезона.- Требуется депутатский контроль в этой ситуации. Средства должны быть выделены сразу же после заключения соглашения между муниципальным образованием и департаментом финансов. То есть задержки в выделении этих средств не будет, и сейчас самое время - это апрель - май - для того, чтобы привести в соответствие эту материально-техническую базу, - пояснила позицию депутатов Елена Лаврищева.Ещё в этом году муниципальным образованиям выделят почти 37 миллионов на укрепление материально-технической базы 5 учреждений культуры. В их числе - дома культуры в Лакинске, в посёлке Вяткино Судогодского района, в деревне Коровино Меленковского района, в Ковардицком поселении Муромского района.В сфере спорта 29 миллионов выделят «Спортивной школе олимпийского резерва им. А.А.Прокуророва» на развитие базовых олимпийских видов спорта (субсидию направят бюджету округа Муром). Также предусмотрели деньги на строительство Центра спортивной борьбы в Петушках, многофункционального спортивного сооружения около спорткомплекса «Молодёжный» в Коврове, спортивной площадки в селе Новое Суздальского района и 2-й очереди стадиона «Спартак» в Суздале. В планах - выделить субсидию бюджету города Владимира на создание физкультурно-оз­до­ро­ви­тельного комплекса открытого типа для центра развития внешкольного спорта на базе стадиона «Юность».Без роста дефицитаКомитет по бюджетной и налоговой политике рассмотрел поправки для распределения 2,8 миллиарда рублей. Речь, в том числе, идёт о субсидии на софинансирование ежемесячных выплат на детей с 3-х до 7 лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Такое расходное обязательство региона действует с 1 января 2020 года.- Объём расходов областного бюджета в текущем году увеличится более чем на 2 миллиарда 785 миллионов и составит 70 миллиардов 875 миллионов рублей. Главное - общий объём расходов областного бюджета не приведет к росту дефицита. Государственный долг также останется в допустимых пределах, - акцентировал председатель комитета Михаил Максюков.Увеличение доходов бюджета произойдёт в большей степени за счёт роста поступления налога на прибыль организаций и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и спиртосодержащую продукцию.«Дорожные» деньгиНа заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и дорожного хозяйства под председательством Андрея Фатеева депутаты одобрили увеличение бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда более чем на 480 млн рублей.80 млн рублей направят на внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая поможет снизить аварийность на дорогах области. Внедрят их во Владимире, Камешкове, Лакинске, Собинке, Судогде, Суздале, Юрьев-Польском, ЗАТО г. Радужный и посёлке Ставрово.На субсидии местным бюджетам для ремонта дорог направят ещё 140 млн рублей. Ранее на эти цели было заложено 200 млн рублей. Так, в сумме департамент транспорта и дорожного хозяйства распределит по территориям - на конкурсной основе! - больше 340 млн «дорожных» рублей.Больницы отремонтируютВ комитете по социальной политике и здравоохранению депутаты согласились добавить на областную медицину свыше 507 млн рублей.На эти деньги обновят автопарк скорой медицинской помощи: закупят 23 машины для 14 лечебных учреждений области и 1 неонатальный реанимобиль для областной детской больницы, 10 автомобилей для амбулаторного звена, 5 новых передвижных мобильных комплексов, в том числе 2 - для областной стоматологической поликлиники и для детской стоматологии областного центра. А еще - комплекс ВИЧ/СПИД для ОКБ, маммографический комплекс и комплекс «Женское здоровье» для Александровской ЦРБ.Из дополнительных денег профинансируют капитальные ремонты детских поликлиник - в Петушках, Коврове, Красной Горбатке, Суздале, Радужном, Владимире, а также взрослых - в Киржаче, Радужном и Владимире.- В ходе публичных слушаний по бюджету мы особо указывали на необходимость усиления первичного медицинского звена. Наши рекомендации нашли отражение в принятых поправках, - сказал председатель профильного комитета Сергей Бирюков.На медикаменты льготникам дополнительно выделят 55,7 млн рублей. С учётом этих уточнений финансирование лекарственного обеспечения льготных пациентов в этом году составит 1 млрд 161,2 млн рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.Направят деньги и на оснащение центров амбулаторной онкологической помощи, 29 млн рублей распределят между Ковровом и Муромом. Областной наркодиспансер получит 4,3 млн рублей на новое оборудование для проведения анализов крови.Больше 10 млн рублей выделят на предупреждение распространения в регионе коронавируса. Так, область закупит несколько аппаратов для искусственной вентиляции легких.Ещё 5 млн рублей пойдут на приобретение передвижного симуляционного центра, необходимого для подтверждения квалификации фельдшеров ФАПов.Также депутаты увеличили суммы, заложенные в бюджете на социальные выплаты. В частности, с 1 января малообеспеченным семьям установят ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в размере половины величины прожиточного минимума ребёнка (для сведения: в нашей области этот показатель в 2020 году установлен на уровне 9246 рублей).Изменениями в бюджет заложили деньги на областные выплаты к 75-летию Победы. Инвалидам и участникам войны, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выделят по 15 тыс. рублей, труженикам тыла - по 5 тыс. рублей.