Пока посадили на карантин. В СИЗО. Речь об экстрадированном из Польши в Россию Вячеславе Вишневском - совладельце Зимней вишни. Того самого кемеровского торгово-развлекательного центра, где ровно два года назад произошел пожар.

Пока посадили на карантин. В СИЗО. Речь об экстрадированном из Польши в Россию Вячеславе Вишневском — совладельце "Зимней вишни". Того самого кемеровского торгово-развлекательного центра, где ровно два года назад произошел пожар. Следствие считает, что причиной множества жертв стали нарушения, допущенные при реконструкции. А сотрудники Госстройнадзора закрывали глаза на эти нарушения потому, что Вишневский дал им взятку. Обвинения в этом и собираются предъявить бизнесмену — после того, как он отбудет карантинный срок.Границу он пересекает не сказать, чтоб налегке. Бежавший за рубеж от претензий следствия совладелец кемеровской "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский на возвращение домой явно не рассчитывал."По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Польши экстрадировали в Россию бывшего главу компании "Кемеровский кондитерский комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Он, по версии следствия, передал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции Государственного надзора по Кемеровской области Тонзиле Комковой. И та закрыла глаза на многочисленные нарушения, допущенные при реконструкции здания ТРЦ", — говорит официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.Он был заочно арестован еще в ноябре 2018 года. Месяц спустя объявлен в международный розыск. К тому времени сам Вячеслав Вишневский успел пожить в Испании, потом скрыться в Польше. И хотя официальная Варшава о его задержании заявила еще год назад, решение вопроса об экстрадиции явно не было простым."Новость несколько неожиданная, потому что ситуация с экстрадицией длится уже с июля. И если честно, лично я уже ожидал от властей Польши, что они выдадут нам этого гражданина. Но теперь будем ждать решения уже нашего суда по поводу дальнейшей меры пресечения", — говорит отец погибшего при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Олег Чмыхалов.Профессиональный футболист Вячеслав Вишневский спортивную карьеру закончил в 2008. И начал путь бизнесмена. Возглавил Кемеровский кондитерский комбинат. Тот самый, здание которого очень скоро решат превратить в торгово-развлекательный комплекс. Демонтируют перекрытия — из двух этажей получат четыре. Пути эвакуации фактически заблокируют дополнительными торговыми площадями. И не установят систему пожаротушения. А чтобы контролирующие органы закрыли на это глаза, согласно версии следствия, Вишневский дал взятку. Семь миллионов рублей. И согласование получил."Это очень важно, потому что несмотря на то, что прошло уже два года, конечно, кузбассовцы ждут справедливого решения суда. И вот это решение показывает о том, что сегодня правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратура работают по плану. И целенаправленно идут к тому, чтобы сегодня выявить виновных в той страшной трагедии", — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ по Кемеровской области Юрий Скворцов.Дело Тонзилии Комковой, именно она возглавляла в Кузбассе инспекцию Госстройнадзора, начал рассматривать Центральный районный суд Кемерова. Обвинение готовы предъявить и Вячеславу Вишневскому. Который, как выяснилось, сбежав от следствия, времени даром не терял."Установлено, что после того, как Вишневский скрылся от следствия, он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе, сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество. В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Впрочем, со следственными действиями придется повременить. Ровно две недели — 14-дневный карантин обязательное условие для каждого, прибывшего из-за границы. Причем вынужденная изоляция предстоит и сотрудникам ФСИН, и работникам других ведомств, контактировавшим с задержанным при транспортировке. Ну, а после Вячеславу Вишневскому придется наконец-то предстать перед судом. Как и другим 14 фигурантам уголовного дела о пожаре, в котором погибло 60 человек, из которых 37 — дети.