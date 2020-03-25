Второй вратарь Аталанты Марко Спортьелло инфицирован коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков клуба из Бергамо.

Второй вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло инфицирован коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков клуба из Бергамо.Бергамо – один самых пострадавших городов Италии от вируса COVID-19. Однако Спортьелло стал первым игроком основного состава, тест которого оказался положительным. При этом заболевание у 27-летнего Спортьелло проходит бессимптомно.В самой Италии зафиксировано 63 тысяч заболевания коронавирусом. Более 6 тысяч человек скончались.