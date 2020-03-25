ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Чжан Анатолия Мухановича 1948 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Чжан Анатолия Мухановича 1948 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2006 года.Приметы: рост 170 см, 50 лет, глаза серые, волосы прямые.Одежда: джинсы синего цвета, куртка синего цвета, кофта черного цвета, туфли кожаные черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73