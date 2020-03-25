ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Рогачева Валерия Борисовича 1963 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Рогачева Валерия Борисовича 1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2004 года.Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серые.Особые приметы: татуировка на левой ноге в области голени в виде военно-морского флага.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73