Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Бобровича Александра Дмитриевича...

Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Бобровича Александра Дмитриевича, 1959 года рождения, который 17 марта текущего года ушел из дома в поселении Рязановское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.Был одет: куртка светлого цвета, свитер, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85; или в службу «102» (c мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79