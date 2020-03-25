Специалисты из Агентства по науке, технологиям и исследованиям из Сингапура отчитались о создании уникального экспресс-теста на коронавирус, который показывает результат уже спустя пять минут. Ожидается, что новинка поступит в производство уже спустя месяц.

Специалисты из Агентства по науке, технологиям и исследованиям из Сингапура отчитались о создании уникального экспресс-теста на коронавирус, который показывает результат уже спустя пять минут. Ожидается, что новинка поступит в производство уже спустя месяц.Лечение коронавируса, разработка вакцины от болезни, эффективные методы борьбы с опасными для здоровья человека симптомами, попытки выявить происхождение эпидемии и разработать более быстрые и эффективные методики тестирования потенциально зараженных – надо всеми этими вопросами активно работает научное сообщество во всем мире. И специалисты из Сингапура отчитались об успехах, связанных с последним пунктом.В Агентстве по науке, технологиям и исследованиям рассказали о создании теста на коронавирус под названием Cepat. Он уже прошел клинические испытания в одной из сингапурских больниц, передает телеканал "". Отличительной особенностью новой методики является то, что ответ можно будет узнать уже через пять минут после получения образца для исследования.Сейчас, рассказала руководитель лаборатории при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура профессор Джеки Ин, в большинстве случаев используется метод, при котором на один образец уходит около трех часов. Большая часть времени тратится на изменение температур. Новый же тест этого не требует, что позволяет радикально сократить время исследования.Отмечается, что разработка сингапурских ученых может получить лицензию уже в течение месяца. После этого она поступит в обычные стационары и почти все поликлиники страны. Возможно, что новый может заинтересовать и другие страны.24 Мар 2020 в 8:34 PDT