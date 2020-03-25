В Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус. Анализы мужчины отправили в лабораторию Вектор в Новосибирске. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, ..

В Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус. Анализы мужчины отправили в лабораторию "Вектор" в Новосибирске.В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что вечером 24 марта первая проба на коронавирус оказалась положительной. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал пациент.Напомним, в России зарегистировали 495 случаев заражения новым типом коронавируса. 22 человека излечились и были выписаны из больницы, передает .