Фирма Polestar объявила о начале сборки своего первого электромобиля под названием Polestar 2. А собирают его на китайском заводе альянса Geely и Volvo, который практически не затронула вспышка коронавируса: шведы считают, что спаслись только благодаря суровой санитарной политике.

Фирма Polestar объявила о начале сборки своего первого электромобиля под названием Polestar 2. А собирают его на китайском заводе альянса Geely и Volvo, который практически не затронула вспышка коронавируса: шведы считают, что спаслись только благодаря суровой санитарной политике.Именно с китайского конвейера Polestar будет поставлять электрический хэтчбек на те рынки, где уже анонсирована его продажа. В их числе около десятка европейских стран, Северная Америка и, само собой, Китай, но в Поднебесной Polestar 2 можно будет приобрести в последнюю очередь, тогда как в Европе прием заказов уже стартовал.Polestar 2Продажи Polestar 2 начнутся с особого исполнения Launch Edition, оцененного чуть дороже 58 тысяч евро. Однако в феврале прошлого года, когда фирма впервые показала свою электрическую пятидверку, ее представляли как серьезного соперника Tesla Model 3 в том числе и по причине невысокой цены: базовая стоимость Polestar 2 должна оказаться менее 40 тысяч. Возможно, подразумевается одномоторная модификация хэтча, тогда как сейчас с конвейера сходят машины с двумя электромоторами.Фото: АвтоВестиСиловая установка Polestar 2 развивает 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Это позволяет машине набирать первые 100 км/ч за 4,7 секунды, а запас хода электрокара благодаря 78-киловаттному аккумуляторному блоку может достигать 500 км (к слову, в Китае будет продаваться модификация с батареей лишь на 72 кВтч). Кроме того, пятидверку обещано комплектовать амортизаторами Ohlins и тормозами Brembo.Фото: АвтоВестиНо изюминкой электромобиля должна стать новейшая мультимедийная система Volvo на базе операционной системы Android, которая автоматически откроет покупателям Polestar 2 доступ ко всем привычным сервисам Google, включая Google Maps, Google Assistant и Play Store.