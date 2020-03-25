В причинах гибели школьников в Мичуринске будут разбираться следователи. Накануне вечером тела детей 7 и 10 лет обнаружил на крыше трансформаторной подстанции дежурный при плановом обходе.

В причинах гибели школьников в Мичуринске будут разбираться следователи. Накануне вечером тела детей 7 и 10 лет обнаружил на крыше трансформаторной подстанции дежурный при плановом обходе.По данным следствия, вечером 23 марта трое малолетних детей играли на улице в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции. Через дырку в заборе, они проникли на территорию подстанции и двое забрались на крышу трансформаторов. Предварительно, там при контакте с токопроводящими деталями были смертельно травмированы. Об этом ГТРК "Тамбов" сообщила Елена Кярсна, старший помощник руководители СУ СК России по области.По факту гибели школьников возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".В настоящее время следователи и следователи-криминалисты регионального Следкома ведут работу на месте происшествия. Идет допрос свидетелей, представителей энергоснабжающей организации, а также родственников и друзей потерпевших. Точную причину смерти детей установит судебно-медицинская экспертиза.