Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом.

В утвержденном медиками документе говорится, что пациентов с легким течением заболевания можно лечить на дому. Не госпитализировать разрешили заразившихся, у которых температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное. В этом случае пациенту назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию.Однако если хотя бы один из признаков не соблюден, пациента необходимо отправить в больницу. Также госпитализировать надо пациентов старше 65 лет, либо тех, у кого есть хроническое заболевание, либо беременных. Кроме того, в больницу доставят пациентов, которые живут с людьми из высокой категории риска.