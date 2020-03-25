Пермские власти пообещали отремонтировать участок дороги на улице Карпинского, который местные жители сравнивают с Луной из-за обилия кратеров. Реакция чиновников последовала после того, как в соцсетях появился сатирический ролик о высадке маленькой девочки на спутник Земли.

Пермские власти пообещали отремонтировать участок дороги на улице Карпинского, который местные жители сравнивают с Луной из-за обилия "кратеров". Реакция чиновников последовала после того, как в соцсетях появился сатирический ролик о высадке маленькой девочки на спутник Земли.Имитирующие хронику высадки первых космонавтов на Луну кадры были сняты именно на улице Карпинского — по ее ямам в скафандре и шествовала шестилетняя покорительница земной тверди. Ее старшая сестра вынуждена каждый день преодолевать этот путь по пути на учебу (но теперь уже нет — девушка перешла на дистанционное обучение)."Запланирована масштабная реконструкция улицы Карпинского, первый этап работ подрядчик планирует начать уже в апреле этого года", — сообщил РИА Новости представитель мэрии.