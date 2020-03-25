Realme анонсировала первый на российском рынке доступный смартфон, оснащенный игровым процессором MediaTek Helio G70

Китайская компания Realme анонсировала на российском рынке доступный смартфон Realme C3. Новинка заявлена как первая в России модель, оснащенная игровым процессором MediaTek Helio G70.12-нанометровый чип предназначен для использования в игровых смартфонах начального уровня. Он состоит из двух производительных ядер Cortex-A75 (до 2 ГГц) и шести энергоэффективных Cortex-A55. За графику отвечает ядро Mali-G52 (820 МГц) "Подобное сочетание характеристик позволило realme C3 набрать около 193 000 баллов в тесте AnTuTu, что намного выше привычных показателей для смартфонов бюджетного сегмента", - сообщили Вестям.Ru представители бренда.Аппарат располагает 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. На дисплее предусмотрен вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью разблокировки по "лицу" и режимом для панорамных селфи, а на задней панели разместился сканер отпечатков пальцев.За съемку отвечает тройная камера: 12-мп основной объектив (f/1,8, размер пикселя - 1,25 мкм) и два вспомогательных - 2-мп датчик глубины для портретов и 2-мп для макрорежима. Основной модуль поддерживает 4-кратный зум и позволяет записывать видео с разрешением 1080р. Емкость батареи - 5000 мАч.Realme C3 выйдет в двух вариантах. Старшая, с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также NFC-чипом для бесконтактных платежей, выйдет 28 марта по цене 9990 рублей. Младшая на 3/32 ГБ будет продаваться с 7 апреля по цене 8990 рублей. Обе поддерживают две SIM-карты и microSD объемом до 256 ГБ.