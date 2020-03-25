Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе сирийского Идлиба, пострадали двое военнослужащих Турции.

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе сирийского Идлиба, пострадали двое военнослужащих Турции.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, колонна турецкой бронетехники, которая осуществляла патрулирование в районе населенного пункта Сфухон, попала в засаду и две машины подорвались на установленных фугасах.