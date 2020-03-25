Работы будут проходить исключительно в вечернее и ночное время, чтобы не создавать помех дорожному движению

После окончания зимнего сезона муниципальные коммунальные предприятия ежедневно приводят улицы Владимира в порядок. На сайте мэрии появилась информация, касательно того, как именно проходит уборка улиц города.24 марта на дороги выехали 52 единицы различной техники (грейдеры, большие и малые погрузчики, самосвалы, тракторы, поливальные машины и пр.) и около 70 рабочих.Специалисты ЦУГД уже сейчас моют и красят дорожные ограждения и придорожные конструкции. Вместе с тем отмывают от грязи и пыли дорожные знаки, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы. Также продолжаются работы по очистке проезжей части и тротуаров улиц. Обратив внимание на жалобы владимирцев, в мэрии решили, что работы будут проходить исключительно в вечернее и ночное время, чтобы не создавать помех дорожному движению.«По распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, особое внимание сейчас уделяется очистке проезжей части, бордюрных камней и придорожных газонов от смета и остатков песко-соляной смеси с тем, чтобы во время дождей грязь вновь не попадала на проезжую часть и тротуары. Вместо удаленного загрязненного грунта на придорожные газоны будет уложен чистый грунт», - сказано на сайте городской администрации.