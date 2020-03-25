Межведомственное межгосударственное ОПМ направлено на борьбу с распространением фальсифицированных медицинских препаратов, изделий и БАДов.

В период с 3 по 10 марта текущего года на территории Владимирской области проведено межведомственное межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея». Цель мероприятия – пресечение фактов незаконного распространения фальсифицированных лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов, в том числе в сети Интернет.В рамках операции сотрудники группы НЦБ Интерпола УМВД России по Владимирской области совместно с УЭБиПК УМВД и региональным УНК, а также представителями других правоохранительных ведомств и заинтересованных организаций провели более 140 проверочных мероприятий.Правоохранителями организован мониторинг сети Интернет, в результате которого выявлено 14 ресурсов, осуществляющих реализацию лекарственных препаратов с возможным нарушением действующего законодательства в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий или предлагающих услуги с возможным использованием незарегистрированных препаратов. Информация об указанных ресурсах направлена в компетентные органы.