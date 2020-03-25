СледКом РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело

Утром 21 марта во Владимире 49-летний рабочий упал в шахту лифта с 11 этажа, в результате чего получил повреждения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области.По данным ведомства, это произошло на Нижней Дуброве в доме №51. Когда работник ООО «Монолитчик-плюс» приступил к работал по креплению защитной перегородки в шахте лифта строящегося дома. Закрепляя перегородку, он потерял равновесия и упал вниз с высоты 11 этажа. Мужчина скончался до приезда «скорой» помощи.Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели работника за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.«При осмотре места происшествия и получении первоначальных данных следователь СК России установил, что в нарушение правил охраны труда при работе на высоте, пострадавший находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, в частности каски и монтажного троса», - сообщили в пресс-службе СК.Сейчас следователи тесно сотрудничают с Государственной инспекцией труда по Владимирской области, проверяя законность устанавливаемых договоров ООО «Монолитчик-плюс» с рабочими.